Commozione a San Casciano per il vigile del fuoco scomparso prematuramente. Le parole del Sindaco

Attualità San Casciani in Val di Pesa
“Maurizio fu una delle prime persone a cui qualche anno fa annunciai con orgoglio che a San Casciano avremmo realizzato una sede della Caserma dei Vigili del Fuoco, ricordo bene… presi il telefono e lo comunicai prima a Massimiliano Pescini, poi a lui”. Con queste parole che riportano alla mente e al cuore l’importante figura che Maurizio Falciani ha rappresentato per il territorio e la comunità di San Casciano il sindaco Roberto Ciappi ricorda commosso il rapporto di fiducia, stima e amicizia che lo legava al vigile del fuoco, venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di 62 anni a causa di un malore.

Persona concreta, essenziale, sempre al servizio degli altri, ed una passione, una dedizione non comune per il lavoro. Maurizio interpretava la propria attività come una missione quotidiana e imprescindibile. “Per tutti noi – continua il primo cittadino - non era solo un Vigile del Fuoco eccellente, riconosciuto e apprezzato dalla comunità e dai suoi colleghi, era soprattutto un cittadino rispettoso, accogliente, generoso, testimone di un impegno civico che è emerso dall’esemplare percorso professionale e dalle caratteristiche umane che lo contraddistinguevano”.

“Per queste ragioni, nell’esprimere la nostra più profonda e intensa vicinanza alla famiglia, alla moglie Sandra e ai figli Sara e Filippo, - conclude il sindaco Ciappi - ci attiveremo per richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco la possibilità di intitolare a Maurizio Falciani la nuova costruzione della Caserma che ha sede nell’area del Bardella e, in attesa dei tempi e dei percorsi burocratici necessari, provvederemo ad installare una targa che ricordi il profilo professionale e la qualità morale del nostro caro Maurizio, persona alla quale diciamo ancora una volta grazie per tutto quello che ha fatto per la tutela delle persone, i suoi innumerevoli interventi, la sua capacità di trasmettere e infondere sicurezza nell’altro, un amico che ci ha lasciato troppo presto e rimarrà sempre vivo nei nostri cuori”.

 

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti fiorentino

