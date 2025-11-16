Firenze Città insicura: proposti tre giorni di stati generali della Sicurezza

Firenze si posizione bene in classifica ma al 106° posto sulla sicurezza, retrocedendo di due posti, un dato allarmante; come opposizioni avevamo chiesto un consiglio comunale straordinario sulla sicurezza, ancora non è stato convocato;

perciò lancio questa idea: organizzare per la prossima primavera 2026 gli Stati Generali della Sicurezza.

Gli Stati Generali si riuniscono solitamente quando la situazione è grave e disperata ed è il luogo adatto dove ogni ente si può assumere le proprie responsabilità.

Sarebbe l'assemblea ideale in cui dibattere sul tema, invitando a partecipare tutte le parti in causa: Ministero, Prefettura, Questura, Assessorato alla Sicurezza urbana, Polizia Municipale, Comitati di cittadini, Associazioni di Categoria, Società e cooperative di vigilanza privata.

Alessandro Draghi, Vice presidente vicario del Consiglio - Gruppo consiliare Fratelli d'Italia

