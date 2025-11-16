Firenze si mobilita: marcia in memoria delle vittime transfobiche il 20 novembre

Il prossimo giovedì 20 novembre 2025, la città di Firenze sarà teatro di una marcia significativa in occasione del Transgender Day of Remembrance (TDoR), la Giornata della Memoria dedicata alle persone trans e non binarie vittime di violenza e odio. L’iniziativa vede la partecipazione congiunta di importanti realtà locali come Azione gay e lesbica, IREOS, Arcigay Altre Sponde, Love My Way e Intersexioni, che invitano la cittadinanza a unirsi per dire basta alla transfobia.

Secondo i dati diffusi dalle associazioni, nell’ultimo anno si sono registrate ben 342 vittime di transfobia a livello globale, una cifra che testimonia la gravità e l’urgenza di affrontare il problema. “Ogni 20 novembre ricordiamo le persone trans e non binarie uccise dalla ferocia e dall’ignoranza della nostra società patriarcale”, dichiarano gli organizzatori. “Fintanto che le persone trans e non binarie continueranno a essere uccise o discriminate, anche per colpa di leggi che non le tutelano, le nostre mani, le mie e le tue, saranno sporche del loro sangue. La transfobia colpisce anche te.”

La marcia ha tre obiettivi fondamentali: ricordare chi non c’è più, sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità della transfobia e chiedere maggiore tutela legale e sociale per la comunità transgender e non binaria. Un momento di lutto e resistenza che si trasforma anche in lotta per i diritti, in una città storicamente attenta alle tematiche sociali e civili.

Dettagli della Marcia

La Marcia per il Transgender Day of Remembrance (TDoR) si terrà giovedì 20 novembre 2025 alle ore 17. La partenza avverrà dalla panchina arcobaleno del Parco di San Donato, e il percorso attraverserà Piazza Ugo di Toscana, il Polo universitario, per poi concludersi alla Casa della Cultura e della Ricreazione in via Forlanini 164.

L’iniziativa è promossa da Arcigay Altre Sponde, Azione gay e lesbica, Intersexioni, IREOS, Love My Way e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per ulteriori informazioni o richieste stampa è possibile contattare Monica Bellomo al numero 3925122309, Matteo Petito al 3473727659, oppure visitare il sito infotrans.it o https://linktr.ee/TDORFirenze. La manifestazione rappresenta un’occasione fondamentale per ribadire la necessità di costruire una società più giusta, inclusiva e priva di discriminazioni. Perché “la transfobia colpisce anche te” e il ricordo si trasforma in azione collettiva.

