Fratelli d’Italia Empoli: “Pontormo e Ferraris, situazione insostenibile"

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Cosimo Carriero (capogruppo), Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano esprimono profonda preoccupazione per il quadro ormai evidente delle criticità strutturali che coinvolgono sia il Liceo Pontormo sia l’Istituto Ferraris, emerse con forza negli ultimi giorni attraverso gli articoli della stampa locale, l’occupazione studentesca, le testimonianze raccolte all’interno degli istituti e i dossier redatti dagli stessi studenti.

Secondo quanto appreso e confermato da un documento sottoscritto da numerosi docenti, la dirigenza scolastica del Pontormo avrebbe da tempo informato ripetutamente la Città Metropolitana di Firenze, competente per gli edifici scolastici superiori, in merito a infiltrazioni, criticità impiantistiche, carenze manutentive e altre problematiche presenti nei plessi di via Raffaello Sanzio e via Fratelli Rosselli. Analoghe segnalazioni sarebbero state inviate, da tempo, alla Città Metropolitana dalla dirigenza scolastica del Ferraris-Brunelleschi, indicando una situazione diffusa e preoccupante.

Eppure, a fronte di segnalazioni, dossier e sopralluoghi richiesti, gli interventi continuano a non arrivare.

Una situazione che – sottolineano i consiglieri – assume sempre più i tratti di una commedia kafkiana, in cui tutti sanno, tutti dicono di aver segnalato, tutti sostengono di aver ascoltato, ma chi deve intervenire realmente non interviene. E ciò avviene nonostante il sindaco di Empoli Mantellassi ricopra anche il ruolo di Vicesindaco della Città Metropolitana da più di un anno – ruolo ricoperto, prima di lui, dall’ex sindaco Brenda Barnini – e la Città Metropolitana sia amministrata, da sempre, dal Partito Democratico.

Certo, di nuovo ci sono le visite di Mantellassi agli istituti scolastici – come se fosse totalmente all’oscuro delle situazioni – e le promesse di intervento fatte agli studenti, delle quali, ora, finite le occupazioni, tutti aspettano i risultati.

Siamo di fronte a una gestione inaccettabile – afferma il capogruppo Cosimo Carriero – da anni studenti, docenti e personale denunciano disagi e criticità, ma l’ente competente continua a rimandare. La sicurezza nelle scuole non può essere un tema lasciato alla buona volontà o alle emergenze del momento.

Per questo Fratelli d’Italia Empoli annuncia che chiederà ai propri rappresentanti in Consiglio Metropolitano di presentare una formale richiesta di accesso agli atti per ottenere tutte le comunicazioni inviate dalle scuole, le relazioni tecniche elaborate dall’ente e ogni documento utile a ricostruire responsabilità, ritardi e mancate risposte.

I cittadini hanno il diritto di sapere cosa è stato fatto e cosa no – dichiara Francesca Peccianti – se le segnalazioni sono state inviate, vogliamo vedere quando, con quali contenuti e quali risposte sono pervenute dalla Città Metropolitana. È questione di trasparenza e di rispetto verso chi vive ogni giorno quegli ambienti.

Parallelamente, il gruppo ritiene non più rinviabile l’intervento degli organi competenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Se tali organismi hanno preso visione delle informazioni rese pubbliche nei giorni scorsi, hanno il dovere di attivarsi d’iniziativa, predisponendo verifiche immediate sulle condizioni statiche, impiantistiche e igienico-sanitarie dei plessi.

Non possiamo più accettare rimpalli di responsabilità – aggiunge Danilo Di Stefano – se ci sono rischi per studenti e personale, gli enti preposti alla vigilanza devono intervenire subito. E se emergeranno omissioni, dovranno essere chiarite nelle sedi competenti.

“La scuola deve essere un luogo sicuro, non un edificio da temere”, concludono i consiglieri. “La comunità scolastica merita certezze, non promesse. È ora di passare dalle parole ai fatti.”

Fratelli d’Italia Empoli continuerà a monitorare la situazione, pronto a trasmettere eventuali criticità alle autorità competenti e determinato a garantire che la sicurezza nelle scuole diventi finalmente una priorità reale, non solo dichiarata.

Fonte: Fratelli d’Italia Empoli

