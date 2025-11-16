Gialloblu Castelfiorentino perde il match contro Costone Siena

Un ultimo quarto letteralmente da incubo condanna il Gialloblu Castelfiorentino nella sesta giornata di andata, con il Costone Siena che espugna il PalaBetti per 75-87. Sconfitta doppiamente amara per i ragazzi di Renato Gasperoni, che al 30′ guidano i giochi salvo poi spegnere la luce quando tutto si decide.

Botta e risposta in avvio di gara, con le squadre che viaggiano a braccetto chiudendo il primo quarto sul 10-13. Nella seconda frazione il ritmo si alza e gli attacchi si ergono a protagonisti, con un parziale di 29-23 che manda tutti all’intervallo sul +3 locale (39-36). La situazione non si sblocca al rientro dagli spogliatoi, con la sfida che procede in equilibrio e il vantaggio castellano che resta invariato alla terza sirena (58-55). Inspiegabilmente, però, nell’ultimo quarto cala il buio sulla panchina gialloblu: così Siena ringrazia, mette la testa avanti e approfitta delle difficoltà castellane per indirizzare una gara fino a quel momento senza un padrone.

Prossimo impegno sabato 22 novembre alle ore 19 sul campo del Don Bosco Figline.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – COSTONE SIENA 75-87

Tabellino: Niccolini 18, Fabrizzi 6, Damiani 18, Cetti 3, Di Camillo 4, Bartolini 18, Filippini, Vallerani 4, Talluri 4, Nencini, Ciampolini, Bini ne. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 10-13, 39-36 (29-23), 58-55 (19-19), 75-87 (17-32)

Arbitri: Raffa di Pisa, Baldini di Castelfiorentino.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino