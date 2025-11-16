Giovane fermato dai carabinieri nel centro di Livorno: denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi

Cronaca Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

Operazione notturna grazie alla segnalazione di un cittadino. Restituito il cassetto rubato al commerciante

Nel quadro del rafforzamento dei controlli nelle zone centrali di Livorno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 25 anni, residente in città, gravemente indiziato di diversi reati tra cui ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane è stato identificato durante la notte, quando è stato trovato in possesso di un cassetto di registratore di cassa, risultato rubato poco prima da un esercizio commerciale del centro. Oltre alla refurtiva, il ragazzo aveva con sé anche un martello di gomma e un coltello a lama lunga.

Decisiva si è rivelata la segnalazione di un cittadino, che ha permesso alla pattuglia dei carabinieri di intervenire tempestivamente, intercettando e fermando il sospetto poco distante dal luogo del furto. Durante il controllo, il cassetto del registratore di cassa è stato recuperato e prontamente restituito al legittimo proprietario.

Un’ulteriore perquisizione ha portato al sequestro del martello e del coltello, strumenti considerati idonei a commettere effrazioni o ad essere utilizzati come armi improprie, il cui possesso senza giustificato motivo è vietato dalla legge. Al termine delle operazioni, il 25enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Livorno per ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere.

 

Notizie correlate

Livorno
Cronaca
10 Novembre 2025

Livorno, incendio in via Guadalajara: cinque persone intossicate

Cinque persone — un uomo, tre donne e una bambina — sono rimaste lievemente intossicate a causa di un incendio scoppiato nei locali sotterranei di un palazzo in via Guadalajara, [...]

Livorno
Cronaca
10 Novembre 2025

Dramma sul lavoro nel Livornese: muore operaio 64enne

Un uomo di 64 anni, Salvatore Parlato, è morto sul lavoro a Piombino. I fatti sono avvenuti il 31 ottobre ma sono stati resi noti solo il 9 novembre dai [...]

Livorno
Cronaca
8 Novembre 2025

Incendio in un appartamento a Livorno, quattro intossicati tra cui un bambino

Quattro persone, tra cui un bambino di 12 anni, sono rimaste intossicate questa mattina a causa di un incendio divampato nella loro abitazione in via Bini, a Livorno. Le fiamme, [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina