Giovane fermato dai carabinieri nel centro di Livorno: denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi

Nel quadro del rafforzamento dei controlli nelle zone centrali di Livorno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 25 anni, residente in città, gravemente indiziato di diversi reati tra cui ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane è stato identificato durante la notte, quando è stato trovato in possesso di un cassetto di registratore di cassa, risultato rubato poco prima da un esercizio commerciale del centro. Oltre alla refurtiva, il ragazzo aveva con sé anche un martello di gomma e un coltello a lama lunga.

Decisiva si è rivelata la segnalazione di un cittadino, che ha permesso alla pattuglia dei carabinieri di intervenire tempestivamente, intercettando e fermando il sospetto poco distante dal luogo del furto. Durante il controllo, il cassetto del registratore di cassa è stato recuperato e prontamente restituito al legittimo proprietario.

Un’ulteriore perquisizione ha portato al sequestro del martello e del coltello, strumenti considerati idonei a commettere effrazioni o ad essere utilizzati come armi improprie, il cui possesso senza giustificato motivo è vietato dalla legge. Al termine delle operazioni, il 25enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Livorno per ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere.

