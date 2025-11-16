I volontari del Rotary Club Arezzo: al servizio per il Banco Alimentare

Chi è andato a fare la spesa del sabato non potrà non averli notati al servizio dei bisognosi: si alternano infatti per tutta la giornata i volontari del Rotary Club Arezzo nel sabato dedicato alla Colletta per il Banco Alimentare.
Sono impegnati all’Esselunga per sostenere questa iniziativa benefica di grande efficacia, che vede, come ogni anno, coinvolti il Rotary club Arezzo, il Rotaract, e anche i ragazzi giovanissimi dell’Interact della nostra città.
“La nostra presenza qui al supermercato è segno del nostro impegno per le persone bisognose della città”, spiega il presidente del Rotary Club Arezzo, Roberto Francini dall’androne dell’Esselunga.
E’ lì infatti che i numerosi soci volontari del Club Service aretino sono al lavoro, alternandosi poi per l'intera giornata. nella promozione dell’iniziativa del Banco Alimentare, nel ritiro e impacchettamento delle numerose confezioni di generi alimentari raccolti.
“Siamo in molti- spiega ancora - diamo il nostro contributo di servizio e solidarietà in pieno spirito rotariano, alternandoci numerosi a servizio del Banco Alimentare, operando quindi, come sempre nel segno della solidarietà in maniera attiva e presente”.
Fonte: Rotary Club Arezzo
