Incendio a Firenze: Vigili del fuoco domano le fiamme in Viuzzo della Querce

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:20, un incendio è divampato all'interno di una baracca utilizzata come rimessa per materiale vario in Viuzzo della Querce, nel comune di Firenze.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, con il distaccamento di Fi-Ovest e quello di Calenzano. L’operazione di spegnimento ha visto impegnate due squadre operative, supportate da due autobotti e dal carro aria proveniente dalla sede centrale.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento, le fiamme sono state domate senza che il rogo si propagasse alle strutture circostanti.

L’episodio conferma ancora una volta la professionalità e la prontezza dei Vigili del fuoco, sempre in prima linea nella tutela della sicurezza dei cittadini e della città.

