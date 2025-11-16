Incendio a Firenze: Vigili del fuoco domano le fiamme in Viuzzo della Querce

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:20, un incendio è divampato all'interno di una baracca utilizzata come rimessa per materiale vario in Viuzzo della Querce, nel comune di Firenze.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, con il distaccamento di Fi-Ovest e quello di Calenzano. L’operazione di spegnimento ha visto impegnate due squadre operative, supportate da due autobotti e dal carro aria proveniente dalla sede centrale.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento, le fiamme sono state domate senza che il rogo si propagasse alle strutture circostanti.
L’episodio conferma ancora una volta la professionalità e la prontezza dei Vigili del fuoco, sempre in prima linea nella tutela della sicurezza dei cittadini e della città.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
16 Novembre 2025

Incendio a Firenze: vigili del fuoco intervengono in una stazione di servizio

Nella serata di ieri, intorno alle ore 21:15, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Firenze, con supporto di un’autobotte, è intervenuta con urgenza presso una stazione di [...]

Firenze
Cronaca
15 Novembre 2025

Firenze, controlli straordinari della polizia: identificate oltre 600 persone e adottate misure preventive

Prosegue senza sosta l’azione straordinaria di controllo del territorio nel capoluogo toscano, con servizi mirati predisposti dal Questore di Firenze per contrastare reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e [...]

Firenze
Cronaca
14 Novembre 2025

Arrestato a Firenze un 59enne per spaccio di droga

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Firenze dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spaccio. L’11 novembre, durante un controllo nel centro storico della [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina