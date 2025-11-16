Incendio a Firenze: vigili del fuoco intervengono in una stazione di servizio

Nella serata di ieri, intorno alle ore 21:15, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Firenze, con supporto di un’autobotte, è intervenuta con urgenza presso una stazione di servizio situata all’intersezione tra Viale Europa e Via Romania, nel comune di Firenze, per domare un violento incendio che ha coinvolto due autovetture.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere prontamente le fiamme, limitando i danni e impedendo che l’incendio si propagasse ulteriormente. Sul luogo dell’accaduto sono sopraggiunti anche la polizia e il personale sanitario, che si sono occupati di prestare soccorso a una persona rimasta coinvolta nell’incidente.

Da quanto si apprende, un episodio analogo si era già verificato nella mattinata del giorno precedente, sempre a Firenze, attorno alle ore 8:00: anche in quell’occasione due autovetture erano rimaste coinvolte in un incendio, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.

Le cause degli incendi sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’accaduto ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che sottolineano l’importanza della prontezza dei soccorsi e dell’efficienza dei servizi di emergenza.

