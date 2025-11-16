Incidente frontale a Certaldo: paura in via Falcone e Borsellino, caccia al pirata della strada

Momenti di autentico terrore nella serata di ieri a Certaldo, in via Falcone e Borsellino, teatro di un violento incidente frontale che ha visto coinvolte due automobili. Tre i feriti si legge sul quotidiano La Nazione, tra cui un padre e suo figlio, a bordo di una vettura travolta in pieno da un altro mezzo che, senza esitare, si è dato alla fuga subito dopo lo schianto.

Le condizioni dell’auto colpita hanno da subito fatto temere il peggio per gli occupanti. La scena, tra lamiere contorte e frammenti sull’asfalto, lasciava presagire conseguenze gravissime. Tuttavia, il tempestivo intervento dei soccorsi ha permesso di estrarre i passeggeri: fortunatamente, nonostante la dinamica impressionante, sono risultati miracolosamente illesi.

L’allarme al 118 è stato immediato, con l’invio sul posto di due ambulanze, un’automedica e una squadra infermieristica. Fondamentale anche il supporto dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare i feriti dalla vettura incidentata.

Intanto, è partita la caccia al responsabile: secondo le prime ricostruzioni, il pirata della strada sarebbe sopraggiunto all’improvviso da una rotonda, contromano, centrando in pieno l’auto su cui viaggiavano padre e figlio. Dopo l’impatto, sarebbe sceso per verificare i danni alla propria vettura per poi, senza prestare soccorso e senza sincerarsi delle condizioni degli altri coinvolti, darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e sono alla ricerca di testimoni che possano fornire dettagli utili per risalire all’identità del fuggitivo. Chiunque abbia assistito all’incidente o abbia notato movimenti sospetti nella zona è invitato a contattare le autorità competenti.