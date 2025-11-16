Incidente stradale a Civitella Val di Chiana: auto si ribalta nella notte, una persona in ospedale

Nella notte tra il 15 e il 16 novembre, intorno alle ore 04:30, un grave incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso la comunità di Civitella Val di Chiana.

Il sinistro è avvenuto lungo la Via Aretina (SS73), al chilometro 128+200, dove un’autovettura a benzina si è ribaltata fuori dalla carreggiata.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, che giunti sul posto hanno trovato i quattro occupanti già fuori dal veicolo, fortunatamente senza essere rimasti incastrati.

La squadra ha immediatamente provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante, collaborando attivamente con il personale sanitario sopraggiunto con due ambulanze.

Una delle persone coinvolte, in seguito alle ferite riportate, è stata affidata alle cure dell’emergenza sanitaria e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche due pattuglie dei carabinieri, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo le strade provinciali e sulla necessità di mantenere sempre alta la prudenza, soprattutto nelle ore notturne. Restano da chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo, mentre la comunità si stringe attorno ai coinvolti augurando loro una pronta guarigione.

