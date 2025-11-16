Intervento dei Vigili del Fuoco ad Anghiari: uomo ferito recuperato in zona boschiva

Questa mattina, i vigili del Fuoco del comando di Arezzo, con il supporto del distaccamento di Sansepolcro e dell'elicottero Drago del Nucleo VF di Arezzo, sono stati chiamati ad intervenire in una zona impervia e boschiva nel comune di Anghiari.

L'operazione di soccorso si è resa necessaria a seguito dell'incidente occorso a un uomo di 78 anni, che faceva parte di un gruppo di escursionisti impegnati in una passeggiata tra i sentieri del bosco.

L'uomo, durante il cammino, è inciampato e caduto, riportando un trauma facciale. La posizione particolarmente difficile ha richiesto il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, che con professionalità e rapidità sono riuscite a raggiungere il ferito e a recuperarlo in sicurezza.

Dopo le prime cure sul posto, l’infortunato è stato affidato al personale sanitario intervenuto, che si è occupato di prestare le necessarie attenzioni mediche e di valutare le sue condizioni. L’intervento dei soccorritori ha permesso di portare a termine l’operazione senza ulteriori complicazioni, dimostrando ancora una volta l’efficienza e la preparazione delle squadre di emergenza locali.