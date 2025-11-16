La Toscana si illumina di verde teal per la prevenzione del tumore della cervice uterina

In occasione della Giornata mondiale per l'eradicazione del tumore della cervice uterina, promossa dall'Organizzazione mondiale della Sanità, la Regione Toscana rinnova il proprio impegno nella prevenzione dei tumori causati dal papillomavirus umano (HPV), una sfida cruciale per la salute pubblica, ma oggi più prevenibile che mai.

Lunedì 17 novembre, Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale, sarà illuminato di verde teal, il colore simbolo della lotta contro il tumore della cervice uterina. Questa iniziativa, che si inserisce nel quadro delle attività promosse in tutta Europa, vuole sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione, ricordando che oggi esistono strumenti efficaci per eliminare questa patologia.

“La Toscana è da sempre un punto di riferimento nelle politiche di prevenzione,” ha dichiarato il presidente della Regione, Eugenio Giani. “In questa giornata, ribadiamo che la lotta al tumore della cervice uterina passa attraverso la vaccinazione contro l’HPV e la partecipazione regolare agli screening. Illuminare la sede della giunta regionale è un modo diretto per parlare alle persone: prevenzione significa più salute, più consapevolezza e più futuro per tutti.”

La Regione Toscana sottolinea come sia fondamentale coinvolgere non solo le donne, tradizionalmente considerate le più esposte al rischio, ma anche gli uomini, soprattutto nel mese dedicato alla salute maschile. Il virus HPV, infatti, riguarda tutti, indipendentemente dal genere, ed è essenziale che anche ragazzi e uomini siano informati e partecipino attivamente ai programmi vaccinali e adottino comportamenti corretti di prevenzione.

A tutti i cittadini, la Regione invita a prendere parte ai programmi di prevenzione offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Regionale. In particolare: la vaccinazione anti-HPV è disponibile senza costi per le fasce di popolazione previste dal calendario vaccinale regionale e i programmi di screening consentono di individuare precocemente eventuali lesioni, permettendo interventi tempestivi ed efficaci.

Con questo gesto simbolico e con iniziative concrete che si svolgono durante tutto l’anno, la Toscana conferma la propria adesione all’obiettivo globale dell’OMS: eliminare il tumore della cervice uterina come problema di salute pubblica entro il 2030.

Investire in prevenzione significa tutelare la salute delle persone e costruire una società più forte, consapevole ed equa. Come recita un antico proverbio toscano: “Prevenire è meglio che curare”, e la Regione Toscana vuole che questo principio diventi realtà per tutti i suoi cittadini.

