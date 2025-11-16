Operazione antidroga a Pontedera: arrestato un 36enne con oltre 6 kg di cocaina

Nel pomeriggio di lunedì 10 novembre, i carabinieri di Pontedera hanno portato a termine una significativa operazione antidroga, conclusasi con l’arresto di un uomo di 36 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato intorno alle ore 17:00 in una zona del capoluogo pisano ben nota alle forze dell’ordine per l’elevata incidenza di attività illecite legate allo spaccio. Durante un servizio mirato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i militari hanno individuato il sospettato a bordo della propria autovettura. Il suo atteggiamento ha insospettito la pattuglia.

A seguito di una perquisizione personale e del veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato otto involucri di cellophane contenenti complessivamente 6,7 chilogrammi di cocaina pura, abilmente occultati all’interno del cruscotto dell’auto.

Sia la sostanza stupefacente che l’autovettura sono stati immediatamente posti sotto sequestro. L’uomo arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Pisa.