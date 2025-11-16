Premiazioni e novità della Coppa Toscana MTB 2026

Anche quest’anno il Circolo Ricreativo di Coiano a Prato ha ospitato le premiazioni della Coppa Toscana MTB. È stato un pomeriggio magico, dedicato alla consegna dei premi guadagnati durante la lunga stagione, iniziata a marzo e conclusa agonisticamente a ottobre inoltrato, attraverso una decina di prove.

Gli organizzatori hanno fatto il punto sulla stagione e sullo sviluppo della challenge, che da tanti anni rappresenta un caposaldo nel calendario nazionale, accogliendo biker da tutta Italia.

La maggiore curiosità era rivolta all’annuncio della nuova stagione del circuito, la prima senza quella che per tanti anni è stata la sua colonna portante: la Gran Fondo del Castello di Monteriggioni, che dopo 33 edizioni chiude a malincuore i battenti a causa della mancanza delle condizioni necessarie per la sua realizzazione. Tuttavia, il programma di gare del 2026 resta ancorato a 10 prove, includendo una nuova e inattesa entry.

Calendario Gare 2026

• 8 marzo – Bacialla Bike di Terontola (AR), in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, che darà all’evento un sapore del tutto particolare.

• 29 marzo – Granfondo dell’Argentario a Porto Santo Stefano (GR).

• 12 aprile – Sinalunga Bike nel Senese.

• 19 aprile – Marathon Da Piazza a Piazza a Prato.

• 9 maggio – Capoliveri Legend Cup all’Isola d’Elba, gara internazionale UCI con la partecipazione delle grandi stelle del panorama mondiale.

• 17 maggio – Costa degli Etruschi Epic a Marina di Bibbona (LI), altra sfida internazionale UCI.

• 21 giugno – GF Città di Poppi (AR), chiusura della prima parte della stagione.

• 30 agosto – Straccabike di Pratovecchio (AR).

• 6 settembre – Granfondo di Pinocchio a Montecarlo di Lucca, grande novità della stagione nata dall’omonima Randonnée.

• 4 ottobre – Casentino Bike a Bibbiena (AR), appuntamento di fine anno per tanti biker.

Campagna Abbonamenti

Con le premiazioni è partita anche la grande campagna abbonamenti: fino al 31 gennaio sarà possibile iscriversi alle 10 prove del calendario al prezzo promozionale di 225 euro. Dopo questa data, il costo salirà a 250 euro.

Un costo pressoché irrisorio per entrare a far parte di un gruppo che fa della fatica e del divertimento su due ruote il leitmotiv di un’intera stagione.

Fonte: Ufficio Stampa