Qualità della vita, impennata di Livorno +15 posizioni

Soddisfazione del sindaco Salvetti per la classifica di Italia Oggi sulla qualità della vita, che vede una impennata di Livorno di ben +15 posizioni. Benissimo per cultura e turismo, molto bene per reddito e ricchezza.

Come illustra lo stesso Sindaco, Italia Oggi pubblica come ogni anno la classifica per la qualità della vita e "scopriamo una Livorno che cresce in maniera convincente.

La nostra realtà nella classifica generale passa dalla 53^ alla 38^ posizione guadagnando 15 posti e confermandosi come una delle città italiane con un trend di sviluppo e rilancio tra i più marcati.

Livorno nelle graduatorie specifiche brilla per cultura e turismo dove entra tra le top five in Italia crescendo dalla diciassettesima alla quinta posizione.

Benissimo anche per reddito e ricchezza dove dal 54° posto arriviamo fino al 20° con un +34 che è quasi record in italia.

Bene poi i riscontri sugli indici che riguardano Affari e lavoro (dal 43° al 39° posto), sull’ambiente (dal 60° al 58° posto), e sulla sicurezza sociale (dal 77° al 56° posto) dove si registrano posizionamenti migliori e una crescita importante. Saliamo anche se in maniera più contenuta anche sul fronte Istruzione e sulla Sicurezza".

“Abbiamo sempre detto – commenta il Sindaco Luca Salvetti - che questo tipo di classifiche vanno sempre commentate con grande equilibrio, facciamo lo stesso anche oggi consapevoli che il lavoro deve continuare deciso a prescindere da questo genere di riconoscimenti. E’ indubbio però che Livorno da sei anni ha imboccato la strada del rilancio e dell’impegno collettivo per risalire e svilupparsi nei vari settori. Io adesso sono allo stesso tempo soddisfatto e concentrato sul lavoro che dobbiamo continuare a fare, penso che queste siano le sensazioni di tutti i livornesi, avanti senza distrarsi”

