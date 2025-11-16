San Giuliano Terme investe nella riqualificazione dei cimiteri comunali

Continua senza sosta l’attenzione dell’amministrazione comunale di San Giuliano Terme verso il patrimonio cimiteriale del territorio. Progetti di riqualificazione e nuovi servizi stanno interessando diversi cimiteri comunali, nell’ottica di valorizzare gli spazi e assicurare decoro e funzionalità alle strutture.

Al cimitero di Metato sono stati da poco conclusi i lavori di riqualificazione interna del quarto loggiato. L’intervento ha previsto il ripristino delle fasce marmoree, con la sostituzione delle parti danneggiate, mentre tutti i loculi vuoti sono stati chiusi con appositi elementi. Le lapidi, temporaneamente rimosse per consentire le lavorazioni, sono state pulite e riposizionate. In queste settimane si sta ultimando anche l’imbiancatura degli interni di tutti i loggiati, dando nuova luce e decoro al complesso.

Procedono anche i lavori di riqualificazione al cimitero di Pontasserchio, iniziati lo scorso 21 ottobre. Dall’11 novembre, con il montaggio del ponteggio, sono entrate nel vivo le opere sulla facciata e sulla copertura del portale d’ingresso, dopo una prima fase di interventi all’interno della struttura e nella parte inferiore delle facciate. Il progetto complessivo prevede anche la riorganizzazione dei locali destinati agli uffici, per renderli più funzionali e accoglienti.

“Con questi interventi – dichiara Fabiana Coli, assessora ai Lavori Pubblici – proseguiamo il nostro impegno di cura e valorizzazione dei cimiteri comunali. Riqualificare gli spazi, ripristinare il decoro delle strutture e garantirne la funzionalità rappresenta per noi una priorità costante.”

Oltre ai lavori strutturali, l’amministrazione ha introdotto una novità utile per tutti i frequentatori dei cimiteri: sono stati installati distributori di scope, cassette e annaffiatoi in tutte le aree cimiteriali comunali, con una dotazione doppia nei cimiteri più grandi o con più ingressi. Un’iniziativa pensata per agevolare la cura delle tombe e la manutenzione degli spazi da parte dei cittadini, che troveranno così strumenti sempre disponibili per rendere omaggio ai propri cari.

L’attenzione al decoro, alla funzionalità e alla vicinanza alle esigenze della comunità si confermano dunque al centro delle politiche dell’amministrazione comunale di San Giuliano Terme, anche in un ambito delicato e sentito come quello cimiteriale.

