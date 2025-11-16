Tragico incidente a San Zeno: muore un giovane di 22 anni sulla regionale 327

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada regionale 327, alle porte di Arezzo, in località San Zeno. Un giovane di 22 anni, originario della Moldavia, ha perso la vita dopo che la sua automobile è finita fuori strada, andando a schiantarsi violentemente contro uno dei pini che costeggiano la carreggiata.

L’allarme è scattato intorno alle 17, quando alcuni automobilisti hanno segnalato l’auto incidentata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Arezzo. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso.

La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava procedendo lungo la regionale quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo, terminando la sua corsa contro l’albero. Saranno ora le forze dell’ordine a fare luce sulle esatte cause che hanno portato al tragico epilogo.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sul traffico della zona, con rallentamenti e temporanee deviazioni necessarie per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada.

La comunità locale si stringe attorno ai familiari del giovane, sconvolta dall’ennesima tragedia sulle strade della provincia. Un destino crudele che, ancora una volta, spezza la vita di un ragazzo troppo giovane.