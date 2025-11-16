Use Basket: contro Siena arriva la terza sconfitta consecutiva

E’ la terza sconfitta consecutiva. Sul prestigioso e difficile campo della Mens Sana Siena, l’Use Computer Gross incassa un 93-72 che matura nella seconda metà di partita. Fino al 20’, infatti, la squadra di coach Valentino tiene testa ai forti rivali ma poi, alla distanza, cala e finisce per perdere pagando le non perfette condizioni di alcuni elementi e l’impatto fisico sulla partita da parte dei padroni di casa. La prima frazione vede i biancorossi subire molto (28 punti) ma tenere comunque testa trascinati da Rosselli, in campo nonostante una caviglia gonfia dopo l’infortunio subito la scorsa settimana con La Spezia. Nella seconda frazione l’Use chiude addirittura avanti il parziale (18-21) e così a metà siamo 46-44. La partita prende la direzione di Siena nell’ultimo minuto prima della terza sirena, quando arriva il break che si rivelerà decisivo. Al 30’ Siena è avanti 71-61 e, presa in mano l’inerzia della gara, va a vincere per 93-72.

93-72

MENS SANA SIENA

Pannini 3, Perin 4, Calviani 4, Cerchiaro 14, Yarbanga 22, Pucci 9, Ferranti ne, Cesaretti, Moretti ne, Nepi 20, Prosek 9, Jojic 8. All. Vecchi (ass. Innocenti)

USE COMPUTER GROSS

Ciano 9, Giantini ne, Sesoldi, Rosselli 11, Cipriani 17, Sakellariou 5, De Leone 15, Marini ne, Tosti 6, Soviero 2, Paluzzi 7, Regini. All. Valentino (ass. Cappa/Quartuccio)

Arbitri Nocchi di Vico pisano e Posarelli di Grosseto

Parziali: 28-23, 46-44 (18-21), 71-62 (25-17), 93-73 (22-11)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

