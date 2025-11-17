A Empoli debutta la stagione di prosa con Franco Branciaroli: gli spettacoli al Teatro Excelsior

La stagione di prosa del Comune di Empoli, promossa insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro, debutta giovedì 20 novembre con uno dei nomi più brillanti del firmamento del teatro italiano: Franco Branciaroli, che porta in scena un classico di Carlo Goldoni.

Sior Todero Brontolon è una commedia intrisa di vis comica che appare come uno spietato specchio della borghesia, scrutato con occhio attento e preciso. Questo indifendibile “brontolòn” attira oggi un maestro del palcoscenico contemporaneo come Branciaroli che, diretto da Paolo Valerio, ne offrirà una nuova straordinaria e inaspettata interpretazione.

Il Signor Todero, un nonno-padrone dispotico, avaro e sospettoso, è un vero archetipo del teatro comico, che cerca di manipolare le vicende amorose della nipote Zanetta per favorire i suoi tornaconti. Lo spettacolo fonde rispetto filologico – mantenendo la parlata veneziana, comunque comprensibile – con scelte estetiche innovative, facendo interagire la nutrita compagnia di attori con le splendide marionette della storica famiglia d'arte Podrecca, rafforzando così l'originalità e il gioco narrativo di questa commedia goldoniana.

Il cartellone prosegue martedì 16 dicembre con Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard, con Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli.

Lunedì 26 gennaio in scena Art della scrittrice e drammaturga francese Yasmina Reza, con protagonista Michele Riondino.

Silvio Orlando in Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello sarà a Empoli martedì 24 febbraio.

Mercoledì 25 marzo in programma Le nostre donne di Eric Assous, interpretato da Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri.

L'ultimo appuntamento della stagione di prosa è per mercoledì 15 aprile con L'assaggiatrice di Hitler, con Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani, liberamente tratto da Le assaggiatrici di Rosella Postorino, opera vincitrice nel 2018 del Premio Campiello, oltreché del Premio Pozzale nello stesso anno.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Excelsior e avranno inizio alle 21.00

La vendita dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli (via P. Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758. biglietto intero € 23 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10, studenti e under 30 € 8.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di almeno 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; Soci Unicoop Firenze (solo per i biglietti); possessori Carta dello Spettatore FTS (solo per i biglietti).

Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10, informazioni e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571/757729–757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa