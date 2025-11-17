Al Teatro Shalom di Empoli va in scena 'Ti amo o qualcosa del genere'

Domenica 23 novembre alle 17.15 va in scena al Teatro Shalom di Empoli lo spettacolo 'Ti amo o qualcosa del genere', di Diego Ruiz De Ballesteros, con Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Peron e Diego Ruiz. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Shalom.

Lo spettacolo

Uno spettacolo divertentissimo e sorprendente. Debutta per la prima volta nel 2007 con enorme successo, conquistando migliaia di spettatori. Un’altra divertente commedia di Diego Ruiz, che esplora con passione e ironia la qualità dei rapporti di coppia, questa volta attraverso la lente spietata dell’amicizia. Perché un amico, talvolta involontariamente, può mettere i bastoni tra le ruote alla storia d’amore dell’altro. E se il tuo migliore amico, in realtà, è un’amica, il pericolo è dietro l’angolo.

Esiste davvero l’amicizia tra uomo e donna? Oppure c’è un’attrazione latente? I quattro protagonisti daranno vita a una girandola di equivoci e fraintendimenti impossibili, creando un groviglio inestricabile di bugie e mezze verità. Tra mille risate, situazioni imbarazzanti e gags esilaranti, tutti i nodi verranno al pettine e sarà l’amore a trionfare… o forse no.