Al via il Desco 2025, torna la mostra mercato dedicata ai sapori del territorio

Dal 21 al 23 novembre i chiostri del Real Collegio di Lucca accolgono la ventesima edizione de Il Desco, la rassegna enogastronomica organizzata dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Lucca.

Un appuntamento che celebra i sapori e i profumi di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, attraverso un percorso tra oltre 40 produttori locali e un ricco programma di degustazioni, masterclass, laboratori e incontri dedicati al gusto.

Una manifestazione che da vent’anni racconta il legame profondo tra tradizione, territorio e cultura alimentare, e che in questa edizione pone al centro due grandi temi: la sostenibilità e la memoria gastronomica del ragù, esplorata dallo chef Cristiano Tomei con ospiti da tutta Italia.

I protagonisti del gusto

Nei chiostri del Real Collegio i visitatori possono incontrare produttori e artigiani del gusto: formaggi, salumi, olio extravergine d’oliva, vini, birre artigianali, miele, tartufi e dolci della tradizione. Ogni stand diventa un luogo di dialogo, dove conoscere da vicino la qualità delle produzioni locali e la storia che ogni prodotto porta con sé: mani, stagioni, saperi e territori che si intrecciano.

Un Desco per tutti: bambini, famiglie e appassionati

Il Desco è un luogo dove il gusto incontra la cultura e la scoperta.

Tra le attività dedicate al pubblico più giovane spiccano i laboratori sensoriali e creativi: un viaggio nel mondo delle essenze naturali, delle piante officinali, della natura “fatata” del Giardino di Manipura, fino a un tuffo nella storia con il laboratorio “Come facevano i biscotti gli antichi romani?”, organizzato dal Museo di Massaciuccoli.

Esperienze pensate per avvicinare i più piccoli al mondo del gusto e della natura attraverso gioco, creatività e coinvolgimento.

Accanto a queste proposte, un percorso accessibile e inclusivo grazie alla collaborazione con AILI – Associazione Italiana Lattò Intolleranti APS, AIC – Associazione Italiana Celiachia, APS Down Lucca e Associazione Lucca Senza Barriere.

Il Ragù e la Syrah: la cucina come lingua universale

Protagonista dell’edizione 2025 è il ragù, “una delle prime parole della cucina”, come racconta lo chef Cristiano Tomei, ospite speciale del Desco.

Ogni giorno Cristiano Tomei condurrà gli incontri “Il Ragù e la Syrah”, dialogando con cuochi provenienti da tutta Italia. Un’occasione per esplorare le infinite declinazioni del ragù – tradizionali, familiari, territoriali – e per degustare abbinamenti sorprendenti con i vini del territorio.

Sostenibilità: pratiche e modelli concreti

La sostenibilità è un pilastro del Desco 2025. Dall’Audit di sostenibilità 2024 alla collaborazione con Fondazione Ecosistemi, fino agli incontri dedicati alla gestione sostenibile degli eventi e alla riduzione degli sprechi alimentari, la manifestazione si conferma un modello di evento responsabile e accessibile.

Tra gli appuntamenti più attesi:

“L’arte del recupero: il valore del cibo” – percorso per studenti sulle buone pratiche anti-spreco e un ricettario “Zero Sprechi”.

Fuori dai chiostri: “Esco dal Desco”

L’esperienza non finisce al Real Collegio: con “Esco dal Desco” il percorso del gusto si estende al centro storico di Lucca e al territorio circostante. Tra le iniziative più attese, quelle curate dall’Associazione delle Ville Borboniche, con visite speciali e degustazioni. Tutti gli eventi sono consultabili sul sito puccinilands.it, insieme alle proposte culturali della città nel weekend del Desco.

Il DESCO e Lucca ti aspettano dal 21 al 23 novembre 2025!

Info e prenotazioni: www.ildesco.eu/

PROGRAMMA EVENTI