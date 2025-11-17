Al via il nuovo anno sociale Fidapa di Empoli

Attualità Empoli
L’anno sociale 2025-2026 della sezione empolese Fidapa BWP Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari), presieduta da Barbara Zari per il biennio 2025-2027, si è aperto con un omaggio alla pittura, un’arte capace di raffigurare il mondo interiore e quello esterno in un lungo viaggio esistenziale di ricerca identitaria, oggetto della mostra "Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925–1960", ospitata nei locali dell'Antico Ospedale San Giuseppe, fino al 15 febbraio 2026.

“L'esposizione ripercorre un periodo cruciale per la nostra città attraverso l'originale esperienza artistica di un gruppo di giovani, che diedero vita a un laboratorio creativo, una stanzina in via Tripoli, che ha segnato la storia della pittura e della nostra comunità, aiutandoci a non dimenticare anche alcune pagine buie della nostra Storia - ha commentato la presidente Barbara Zari -. Per andare avanti e farci forti dell’esperienza di chi ci ha preceduto, dobbiamo conoscere il nostro passato, sapere da dove veniamo, essere consapevoli dei diritti conquistati senza darli mai per scontati, e proseguire tutti insieme, uomini e donne, verso la costruzione di una società sempre più giusta e rispettosa della persona e di tutto ciò che la rende unica e speciale”.

La mostra, curata da Cristina Gelli, relatrice dell’evento di apertura del nuovo anno sociale di Fidapa, include oltre 150 opere di artisti come Mario Maestrelli, Virgilio Carmignani, Enzo Faraoni, Piero Sedoni e di tanti altri, protagonisti di una delle stagioni più feconde della nostra storia culturale, caratterizzata da un fermento creativo capace di far dialogare la provincia con la modernità.

“Il dialogo con le arti, con le istituzioni e con tutte le associazioni con cui abbiamo collaborato in questi anni, sarà il tratto distintivo di questo nuovo biennio, in continuità con la storia della nostra sezione. La collaborazione e la capacità di fare rete sono fondamentali per la tutela dei diritti e per il riconoscimento di altri”, ha sottolineato Zari, ringraziando le amiche del nuovo Direttivo, le socie e i numerosi ospiti, tra cui gli assessori del Comune di Empoli Matteo Bensi (cultura) e di Valentina Torrini (pari opportunità), la presidente del Distretto Centro Fidapa BPW Italy Fidapa, Laura Giannuzzi, la presidente della Sezione Fidapa di San Miniato Lucia Alessi, la dirigente scolastica del Liceo Artistico Statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino Laura Lozzi, il presidente Lions Club di Empoli Carlo Bianucci.

Fonte: Ufficio Stampa

