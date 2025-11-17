Albero crolla in strada a Fucecchio: feriti una 38enne e un ciclista 49enne

Grave incidente oggi in via di Rimedio, nella frazione di Torre a Fucecchio, dove alle 18.44 un albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata ferendo due persone. Nella stessa giornata, sempre a Fucecchio, un altro episodio era stato causato dal vento: una porzione di guaina catramata si è staccata dal tetto della scuola primaria Carducci colpendo un alunno.

Secondo quanto riportato, una donna di 38 anni che stava camminando lungo la strada è stata colpita dall’albero, riportando un trauma cranico e perdendo conoscenza. Coinvolto anche un uomo di 49 anni, che transitava in bicicletta e ha riportato un politrauma. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso la pianta. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del cedimento.

