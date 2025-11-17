Albero crolla in strada a Fucecchio: feriti una 38enne e un ciclista 49enne

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

La donna ha riportato un trauma cranico e l’uomo un politrauma: entrambi trasportati in codice giallo a Empoli. Sul posto sanitari e Vigili del Fuoco

Grave incidente oggi in via di Rimedio, nella frazione di Torre a Fucecchio, dove alle 18.44 un albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata ferendo due persone. Nella stessa giornata, sempre a Fucecchio, un altro episodio era stato causato dal vento: una porzione di guaina catramata si è staccata dal tetto della scuola primaria Carducci colpendo un alunno.

Secondo quanto riportato, una donna di 38 anni che stava camminando lungo la strada è stata colpita dall’albero, riportando un trauma cranico e perdendo conoscenza. Coinvolto anche un uomo di 49 anni, che transitava in bicicletta e ha riportato un politrauma. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso la pianta. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del cedimento.

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
17 Novembre 2025

Mamma volontaria salva la vita al figlio di 15 anni grazie ai corsi di primo soccorso

Un gesto rapido e preparato ha salvato la vita a un ragazzo di appena 15 anni. Tutto è iniziato quando il giovane ha avvertito un forte dolore al petto, completamente [...]

Toscana
Cronaca
17 Novembre 2025

Restituiti 44 reperti archeologici alla Soprintendenza in Puglia, sequestrati in Toscana

Il 17 novembre 2025 il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Firenze ha restituito 44 reperti archeologici alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e [...]

Fucecchio
Cronaca
17 Novembre 2025

Cade porzione guaina dal tetto della scuola per il vento, ferito alunno a Fucecchio

Un alunno della scuola primaria Giosuè Carducci di Fucecchio è rimasto ferito a causa della caduta di una porzione di guaina catramata dal tetto dell’edificio provocata da una folata di [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina