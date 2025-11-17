Birindelli Auto lancia la "Special Week", una settimana dedicata alle auto usate

Dal 17 al 23 novembre, le concessionarie Birindelli Auto aprono le porte alla Special Week, un evento straordinario dedicato al mondo dell’usato garantito. Un’intera settimana in cui sarà possibile scegliere tra oltre 220 vetture selezionate, tutte certificate e garantite, con sconti fino a 5.000 euro.

La Special Week rappresenta un’occasione unica per chi desidera acquistare un’auto usata con la garanzia di qualità e affidabilità che da sempre contraddistingue il Gruppo Birindelli Auto, storico punto di riferimento in Toscana per il settore auto.

Durante l’iniziativa, le sedi di Empoli, Prato, Lucca, Arezzo, Livorno, Monsummano Terme e Barberino Tavarnelle saranno pronte ad accogliere i clienti con consulenti dedicati e offerte personalizzate. Inoltre, per agevolare tutti coloro che lavorano durante la settimana, le concessionarie resteranno aperte anche domenica 23 novembre. Un'occasione da non perdere per chi è alla ricerca della prossima auto.

L’evento sarà esclusivamente su appuntamento: registrati QUI per richiedere un appuntamento per la Special Week della Birindelli Auto.