Settimana della gentilezza al Checchi di Fucecchio: assorbenti gratuiti per le studentesse

Fucecchio
La sindaca Donnini e l’assessora Mazzei: “Un gesto concreto per la parità e il benessere delle ragazze a scuola”

In occasione della Settimana della Gentilezza, all’Istituto A. Checchi di Fucecchio si sono svolte numerose iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla promozione del rispetto e del benessere degli studenti e delle studentesse. Tra queste, un progetto particolarmente significativo ha previsto l’installazione nei bagni scolastici di dispenser con assorbenti igienici femminili gratuiti, grazie al contributo della Farmacia Comunale e di Fucecchio Servizi.

La sindaca Emma Donnini e l'assessora alle pari opportunità Sabrina Mazzei hanno commentato così l’iniziativa: "Si tratta di un intervento concreto e di grande valore, pensato per il benessere delle ragazze e per eliminare piccoli ma significativi ostacoli che possono incidere sulla loro serenità e partecipazione scolastica. Come amministrazione riteniamo fondamentale sostenere progetti a tutela della parità per i diritti delle studentesse, favorendo inclusione e attenzione ai bisogni reali dei giovani, in un ambiente accogliente e attento alla persona".

La sindaca Donnini aggiunge inoltre: "La gentilezza non deve essere considerata un gesto casuale o sporadico, ma una vera e propria competenza sociale, da coltivare quotidianamente a scuola, in famiglia e nei contesti di vita. Soltanto così possiamo contribuire tutti insieme a quella “rivoluzione gentile” capace di cambiare la nostra società partendo dai più giovani".

"Come Fucecchio Servizi – ha aggiunto l'amministratore Lorenzo Calucci - che già garantisce la fornitura gratuita dei pannolini per tutti i nidi comunali, oltre a cofinanziare una borsa di studio per gli studenti meritevoli che vogliono studiare Farmacia a Pisa, rimarchiamo l'importanza di queste iniziative. E' infatti sempre importante sottolineare i gesti concreti fatti per aiutare gli altri in una società dove va di moda soltanto denigrare".

La dirigente del Checchi Genny Pellitteri ha ringraziato l'amministrazione comunale per il sostegno e il dialogo costruttivo che vanno avanti ormai da molti anni.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

