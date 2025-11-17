Cocaina e 20mila euro in casa: arrestati due spacciatori a Firenze

Due cittadini albanesi di 35 e 19 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo nell’ambito di un’operazione antidroga che ha coinvolto militari di Firenze e unità cinofile del Nucleo Cinofili dell’Arma. L’intervento è scattato il 12 novembre, dopo un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Firenze al termine di un’attività investigativa che aveva individuato nei due uomini i presunti responsabili di un'intensa attività di spaccio di cocaina tra Firenze e provincia.

Le perquisizioni nelle abitazioni, effettuate anche grazie al fiuto del cane antidroga “Tammy”, hanno permesso di sequestrare circa 115 grammi di cocaina, parte già suddivisa in dosi, oltre a bilancini, materiale per il confezionamento e una somma rilevante di denaro contante: quasi 20mila euro e oltre 300 dollari statunitensi, ritenuti provento dell’attività illecita e indice di una clientela che comprendeva anche turisti e studenti americani.

I due arrestati sono stati inizialmente trasferiti nel carcere di Sollicciano. Nella mattinata del 15 novembre, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari.