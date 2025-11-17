Consigliere comunale pubblica foto di Meloni a testa in giù, polemica a Vaglia

Cronaca Vaglia
Condividi su:
Leggi su mobile
Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri

Scoppia la polemica a Vaglia (Firenze) dopo la pubblicazione, sulla pagina Facebook del consigliere comunale Cristian Quarta, di una foto che ritrae la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a testa in giù. L’immagine, rimasta online alcune ore prima di essere rimossa, ha provocato la dura reazione di Fratelli d’Italia a livello locale e nazionale.

A sollevare per primo la vicenda è stato Matteo Zoppini, neo-consigliere regionale di FdI, che in una nota ha definito l’iniziativa «un gesto inaccettabile».

«Chi rappresenta le istituzioni – afferma Zoppini – non può utilizzare i propri canali istituzionali per propagandare odio e violenza contro il presidente del Consiglio. Quarta ha dimostrato di non essere all’altezza di ricoprire il suo ruolo: si deve vergognare, deve chiedere scusa e dimettersi immediatamente. E il sindaco Catani, invece che proteggerlo e tutelarlo, ne deve prendere pubblicamente le distanze chiedendogli di fare un passo indietro».

Il caso è stato rilanciato anche da Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI. Sul suo blog Donzelli scrive che «Cristian Quarta, consigliere comunale di Vaglia eletto nella lista “Con Silvia per Vaglia” formata dal Pd e da Alleanza Verdi e Sinistra, ha pubblicato sui propri social una foto del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a testa in giù (poi eliminata dopo qualche ora). È sconcertante che un rappresentante delle istituzioni pubblichi una foto del genere: è un gesto di violenza politica vergognoso e gravissimo».

Donzelli ricorda che Quarta «secondo le biografie, inoltre ricopre il ruolo di sindacalista della Filcams Cgil», e ricostruisce che «la foto pubblicata è ripresa dalla chiusura della campagna elettorale a Napoli».
Secondo l’esponente di FdI, «quando mancano gli argomenti la sinistra non sa fare altro che ricorrere a questi indegni artifici».

Il deputato chiede una condanna unanime: «Aspettiamo la condanna del fatto da parte non solo del sindaco di Vaglia, ma ci aspettiamo una presa di distanze anche dal sindaco della città metropolitana di Firenze, Sara Funaro, dal presidente della Regione Eugenio Giani e dei leader del Pd Elly Schlein e di Avs Bonelli e Fratoianni».

Donzelli attacca anche il segretario della Cgil: «Inutile invece chiederlo a Maurizio Landini, segretario generale del sindacato a cui appartiene il luminare che oggi ha pensato bene di postare questa immagine sui propri social, perché già sappiamo che non lo farà. È lo stesso che ha dato della “cortigiana” a Giorgia Meloni e che non perde occasione per fomentare le piazze all’odio».

Al momento, dal consigliere Quarta e dalla maggioranza di Vaglia non risultano dichiarazioni ufficiali. La polemica, però, appare destinata a proseguire.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
22 Settembre 2025
Maltempo in Toscana

Piogge intense in Toscana, fino a 42 mm di pioggia in un'ora. Prorogata allerta

Piogge intense hanno colpito la Toscana con picchi di 42 millimetri in un’ora a Gamberame, nel comune di Vaiano, e 38 millimetri a Vaglia  e Agliana. Lo ha reso noto [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Vaglia
Cronaca
16 Aprile 2025

Porzione di roccia pericolante sulla SS65 'della Futa': strada chiusa

La strada statale 65 “della Futa” è stata provvisoriamente chiusa al traffico nel territorio comunale di Vaglia, al km 15,400, a causa della presenza di una porzione di roccia pericolante [...]



Tutte le notizie di Vaglia

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina