Denunciato per il 'gioco delle tre carte' in Piazza Duomo, intensificati i controlli

Cronaca
a Guardia di Finanza di Firenze ha intensificato i controlli nel centro storico nell’ambito di un piano coordinato dalla Prefettura per contrastare microcriminalità, raggiri e abusivismo nelle aree a maggiore affluenza turistica. Il cuore della città, quotidianamente attraversato da decine di migliaia di visitatori, resta infatti particolarmente vulnerabile a fenomeni capaci di danneggiare sia la percezione di sicurezza sia l’economia locale.

Durante uno dei servizi mirati, una pattuglia del 2° Nucleo Operativo Metropolitano ha individuato in Piazza Duomo, all’angolo con via dè Cerretani, un uomo di nazionalità rumena che stava esercitando il “gioco delle tre carte”, truffa rapida che sottrae denaro ai passanti e alimenta circuiti economici illeciti. Il soggetto è stato denunciato e il materiale utilizzato sequestrato.

L’operazione rientra in un sistema di controllo integrato che coinvolge Prefettura, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale, con scambi informativi continui e pattugliamenti congiunti nelle zone più sensibili. Obiettivo: tutelare cittadini e turisti, garantire decoro urbano e proteggere il tessuto economico dalla concorrenza sleale e da pratiche illegali.

La Guardia di Finanza, con le sue competenze economico-finanziarie, continua a svolgere un ruolo cruciale nel contrasto alle truffe e ai flussi di denaro irregolari che alimentano la microcriminalità del centro storico. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane con interventi selettivi basati su analisi di rischio e attività di intelligence territoriale.

