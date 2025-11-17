Deve scontare 3 anni per associazione mafiosa ed estorsione, arrestato 37enne di Santa Maria a Monte

Cronaca Santa Maria a Monte
Condividi su:
Leggi su mobile

Nella mattinata del 12 novembre i carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte hanno arrestato un 37enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli.

L’uomo, rintracciato dai militari, deve scontare una pena residua di 3 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione per reati di criminalità organizzata. La condanna riguarda associazione di tipo mafioso con uso di armi, commessa tra il 2020 e il luglio 2023 nei territori di Castellammare di Stabia e Pompei, e concorso in estorsione, avvenuto a Castellammare nel luglio 2021.

Terminate le formalità di rito, il 37enne è stato trasferito alla Casa circondariale di Pisa, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Notizie correlate

Santa Maria a Monte
Cronaca
10 Novembre 2025

Incendio nella notte al Campo Sportivo di Santa Maria a Monte: danni all’associazione e a strutture comunali

Nella notte tra ieri e oggi un grave episodio ha coinvolto il campo sportivo di Santa Maria a Monte, dove un incendio ha interessato due mezzi dell’associazione ASD VIRTUS SANTA [...]

Santa Maria a Monte
Cronaca
20 Ottobre 2025

Sicurezza sul lavoro, sanzioni e stop a due ditte edili a Santa Maria a Monte

Operazione dei carabinieri contro il lavoro irregolare e le violazioni sulla sicurezza nei cantieri. Nella giornata del 16 ottobre, i militari della Stazione di Santa Maria a Monte, insieme al [...]

Santa Maria a Monte
Cronaca
17 Ottobre 2025

Incendio a Santa Maria a Monte, furgone e auto coinvolti

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 2:06 in via Querce per domare un incendio che aveva coinvolto un furgone alimentato a metano e un’auto parcheggiata [...]



Tutte le notizie di Santa Maria a Monte

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina