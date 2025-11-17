Deve scontare 3 anni per associazione mafiosa ed estorsione, arrestato 37enne di Santa Maria a Monte

Nella mattinata del 12 novembre i carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte hanno arrestato un 37enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli.

L’uomo, rintracciato dai militari, deve scontare una pena residua di 3 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione per reati di criminalità organizzata. La condanna riguarda associazione di tipo mafioso con uso di armi, commessa tra il 2020 e il luglio 2023 nei territori di Castellammare di Stabia e Pompei, e concorso in estorsione, avvenuto a Castellammare nel luglio 2021.

Terminate le formalità di rito, il 37enne è stato trasferito alla Casa circondariale di Pisa, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Notizie correlate