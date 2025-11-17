Empoli Fencing Club, ottimo avvio di stagione: podio nazionale per Samuele Rossi a Ravenna

Sport Empoli
Inizia nel migliore dei modi la stagione agonistica dell’Empoli Fencing Club, protagonista alla prima prova nazionale GPG di Ravenna, uno degli appuntamenti più importanti dedicati ai giovani schermidori italiani.

Il fine settimana romagnolo si è aperto con l’esordio in una competizione nazionale di Camilla Santalucia (classe 2013) e Camilo Utreras (2012), entrambi capaci di ottenere un incoraggiante piazzamento a metà classifica, segnale del costante percorso di crescita portato avanti in palestra.

Domenica è toccato agli schermidori classe 2013. Simone Bottiglieri ha affrontato con grinta la sua prima gara nazionale in un contesto estremamente competitivo, che ha visto in pedana ben 231 atleti da tutta Italia, accumulando esperienza preziosa in vista dei prossimi appuntamenti.

La migliore prestazione è arrivata da Samuele Rossi, autore di un percorso impeccabile fino alla semifinale, dopo aver chiuso i gironi al primo posto assoluto. Superato solo dal futuro vincitore della prova, ha conquistato uno straordinario terzo posto, risultando anche miglior atleta toscano della categoria. Un risultato che conferma il talento del giovane schermidore di San Miniato e il lavoro svolto quotidianamente in allenamento.

A seguire gli atleti per tutta la trasferta è stato l’allievo istruttore Giovanni Mannini, presente a bordo pedana con professionalità e impegno, sotto la guida tecnica del maestro Agostino Gerra, responsabile del settore spada del club.

I risultati centrati a Ravenna consolidano la crescita del gruppo dell’Empoli Fencing Club, che prosegue il proprio lavoro con entusiasmo presso la palestra delle Domenicane di Empoli. Il club guarda ora ai prossimi appuntamenti nazionali con crescente fiducia.

Fonte: Ufficio Stampa – Empoli Fencing Club

