Empoli, scoperto terzo ordigno bellico in cinque mesi

Scoperto un altro ordigno bellico a Empoli. Dopo il primo, trovato nel maggio scorso e rimosso il 7 settembre con un'evacuazione che ha coinvolto migliaia di residenti e il secondo, ritrovato una settimana fa sempre nel cantiere del futuro Teatro Il Ferruccio nell'area del Palazzo delle Esposizioni, ora ne è riaffiorato un altro, stavolta nei pressi del ponte di Avane.

A riportare la notizia del terzo ritrovamento è oggi La Nazione, che riferisce della scoperta fatta da un cittadino che per diletto stava perlustrando la zona con un metal detector. Accortosi di aver intercettato qualcosa da dover approfondire, ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto, in un terreno lungo l'Arno, è intervenuta la polizia del commissariato di Empoli con un team di esperti. Da quanto emerso potrebbe trattarsi di una bomba aerea. L'area in questione è stata delimitata. Sono ora attese le modalità per la bonifica, anche per l'altro ordigno rinvenuto sempre nel cantiere del teatro.

