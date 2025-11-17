Empoli, scoperto terzo ordigno bellico in cinque mesi

Cronaca Empoli
Dopo i primi due trovati nel cantiere del futuro teatro, stavolta l'area interessata è a Avane

Scoperto un altro ordigno bellico a Empoli. Dopo il primo, trovato nel maggio scorso e rimosso il 7 settembre con un'evacuazione che ha coinvolto migliaia di residenti e il secondo, ritrovato una settimana fa sempre nel cantiere del futuro Teatro Il Ferruccio nell'area del Palazzo delle Esposizioni, ora ne è riaffiorato un altro, stavolta nei pressi del ponte di Avane.

A riportare la notizia del terzo ritrovamento è oggi La Nazione, che riferisce della scoperta fatta da un cittadino che per diletto stava perlustrando la zona con un metal detector. Accortosi di aver intercettato qualcosa da dover approfondire, ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto, in un terreno lungo l'Arno, è intervenuta la polizia del commissariato di Empoli con un team di esperti. Da quanto emerso potrebbe trattarsi di una bomba aerea. L'area in questione è stata delimitata. Sono ora attese le modalità per la bonifica, anche per l'altro ordigno rinvenuto sempre nel cantiere del teatro.

Empoli
Cronaca
16 Novembre 2025

Arrestato il senzatetto che ha aggredito violentemente un volontario 84enne alla mensa della Misericordia di Empoli

È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il 40enne senzatetto nigeriano che venerdì mattina nei pressi della mensa Emmaus gestita dalla Misericordia di Empoli ha aggredito un volontario di [...]

Empoli
Cronaca
16 Novembre 2025

Fratelli d’Italia Empoli: “Pontormo e Ferraris, situazione insostenibile"

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Cosimo Carriero (capogruppo), Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano esprimono profonda preoccupazione per il quadro ormai evidente delle criticità strutturali che coinvolgono sia il [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
15 Novembre 2025

Allerta meteo in Toscana, codice giallo per temporali e rischio idrogeologico

La Sala Operativa Unificata della Regione Toscana ha emanato un’allerta meteo di codice giallo valida da questa sera e per l’intera giornata di domenica 16 novembre 2025, per rischio idrogeologico-idraulico [...]



