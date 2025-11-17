Cade porzione guaina dal tetto della scuola per il vento, ferito alunno a Fucecchio

Fucecchio
Un alunno della scuola primaria Giosuè Carducci di Fucecchio è rimasto ferito a causa della caduta di una porzione di guaina catramata dal tetto dell’edificio provocata da una folata di vento. I fatti sono accaduti intorno alle 14.40, il piccolo ha riportato una lieve abrasione. Le sue condizioni non destano preoccupazione: l'alunno, dopo gli accertamenti del caso, è già tornato a casa nel pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, al lavoro per verificare le condizioni della copertura e valutare la messa in sicurezza della struttura. L’area interessata è stata immediatamente isolata.

In via precauzionale, la dirigenza scolastica ha modificato le procedure di uscita: i bambini che terminano le lezioni alle 16.30 sono stati affidati ai genitori transitando esclusivamente dall’uscita laterale, così da evitare qualsiasi rischio nella zona coinvolta dal cedimento.

L’accesso frontale della scuola primaria Carducci è stato infatti interdetto per fare ulteriori verifiche. I bambini, su indicazione della dirigente scolastica, nei prossimi giorni entreranno e usciranno dal percorso laterale con orari scaglionati.

Le verifiche dei tecnici e dei Vigili del fuoco proseguiranno per accertare eventuali ulteriori criticità del tetto.

