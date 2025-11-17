Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative a Carmignano dal 22 al 29 novembre

L’istallazione e performance Unspoken Unbroken di sabato 22 novembre e lo spettacolo teatrale “Il nome potete metterlo voi”

rappresentano i due momenti principali delle manifestazioni, promosse dal Comune di Carmignano, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, proclamata dall’Onu per il 25 novembre.

Un calendario di appuntamenti, proposti anche dall’associazionismo locale, alcuni dei quali a sostegno del centro antiviolenza La Nara, che si aprono appunto la mattina (ore 10) di sabato 22 novembre, con “Unspoken Unbroken”, di ® Wade (Wandering avian dance experience) di New York, fondata da Giada Matteini, che ha concesso gratuitamente il progetto, allestito al Centro polivalente didattico di Artimino (via della Chiesa, 2), ideato per sensibilizzare sulla violenza domestica e onorare le vittime: l’installazione è un manufatto in legno, con più di 700 fiorellini, che trasforma dati in memoria, realizzati volontariamente da un artigiano (la struttura) e dal gruppo AttivaMente uncinetto (i fiori). Un allestimento con performance dell’attrice Silvia Todesca.

Gli appuntamenti per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne proseguono con il pranzo di beneficenza, a cura dell’associazione Civicamente Carmignano, di domenica 23 novembre (ore 13), al ristorante Bocca Medicea (via Bocca di Stella 3, Seano): il ricavato andrà a favore del centro antiviolenza La Nara. Prenotazioni: info@civicamentecarmignano.it.

E sempre domenica 23 novembre, ore 18, nella Sala consiliare del Palazzo comunale (piazza Vittorio Emanuele II, 3, Carmignano), lo spettacolo teatrale “Il nome potete metterlo voi”, scritto e diretto dal drammaturgo Mauro Monni, dell’associazione Sine qua non, che ha debuttato, nel 2021, contemporaneamente in 500 piazze italiane, per superare poi le 200 repliche.

Monni ha immaginato una donna senza nome, una donna come una delle tante vittime di femminicidio, che ricorda i passi della propria vita attraverso un viaggio tra capolavori letterari. Al termine della rappresentazione un piccolo buffet, ad opera del Coordinamento donne Spi Cgil Poggio a Caiano-Carmignano, con raccolta di fondi ad offerta libera per il centro La Nara.

Il calendario continua giovedì 27 novembre (ore 21), alla biblioteca comunale “A. Palazzeschi”, (via Gadda, 27, Seano) con “Intrecci”, esperienze, immagini, desideri di 14 donne, tratte dal laboratorio di scrittura condotto da Rita Biancalani, con lettura collettiva di brani a cura delle autrici Le iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne si concludono sabato 29 novembre (ore 21.15), all’associazione culturale Pandora (via Don Milani, 7, Seano), con un altro spettacolo teatrale: “Non chiamatelo amore” di Mike Ricci. Parte del ricavato sarà a favore del centro antiviolenza La Nara (info: 389.839485).

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

