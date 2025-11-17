Giornata mondiale della prematurità: le iniziative negli ospedali fiorentini

La rete ospedaliera si mobilita per favorire ai neonati prematuri il miglior inizio possibile per un futuro in salute
In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, che si celebra oggi 17 novembre, l’Azienda AUSL Toscana centro invita la cittadinanza a partecipare ai numerosi momenti di sensibilizzazione e informazione organizzati dalle Unità di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e di Neonatologia presenti sul territorio.
L’obiettivo comune è promuovere la consapevolezza sulla prematurità, valorizzare il lavoro quotidiano dei professionisti e offrire sostegno e vicinanza alle famiglie che vivono questo delicato percorso.
Le iniziative in programma coinvolgono ospedali e reparti con attività dedicate, incontri con gli operatori, testimonianze dei genitori e spazi pensati anche per i più piccoli.
Dopo la proposta in programma ieri, 16 novembre, al San Giovanni di Dio a Torregalli, nella quale sono stati presentati il reparto e il percorso assistenziale per il neonato prematuro; La proiezione di video e interventi dei professionisti su: massaggio infantile, cura posturale, alimentazione e comunicazione, percorso di follow up neuroevolutivo; Le testimonianze dei genitori e alcune attività rivolte ai bambini; la presentazione delle associazioni Cuore di Maglia e Piccino Picciò, il calendario prosegue nella giornata di oggi con una nutrita scaletta di eventi nei principali presidi ospedalieri.
Negli ospedali S. M. Annunziata e presso l’ospedale del Mugello oggi sono stati organizzati punti di sensibilizzazione sulla prematurità all’interno del reparto di Pediatria e Neonatologia, con allestimenti tematici dedicati.
Per celebrare questa giornata, invitiamo la comunità, le famiglie e tutti gli interessati a partecipare agli eventi e a condividere un momento di vicinanza e sostegno ai neonati prematuri e ai loro genitori.
Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa
<< Indietro