Giornata mondiale della prematurità: le iniziative negli ospedali fiorentini

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, che si celebra oggi 17 novembre, l’Azienda AUSL Toscana centro invita la cittadinanza a partecipare ai numerosi momenti di sensibilizzazione e informazione organizzati dalle Unità di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e di Neonatologia presenti sul territorio.

L’obiettivo comune è promuovere la consapevolezza sulla prematurità, valorizzare il lavoro quotidiano dei professionisti e offrire sostegno e vicinanza alle famiglie che vivono questo delicato percorso.

Le iniziative in programma coinvolgono ospedali e reparti con attività dedicate, incontri con gli operatori, testimonianze dei genitori e spazi pensati anche per i più piccoli.

Dopo la proposta in programma ieri, 16 novembre, al San Giovanni di Dio a Torregalli, nella quale sono stati presentati il reparto e il percorso assistenziale per il neonato prematuro; La proiezione di video e interventi dei professionisti su: massaggio infantile, cura posturale, alimentazione e comunicazione, percorso di follow up neuroevolutivo; Le testimonianze dei genitori e alcune attività rivolte ai bambini; la presentazione delle associazioni Cuore di Maglia e Piccino Picciò, il calendario prosegue nella giornata di oggi con una nutrita scaletta di eventi nei principali presidi ospedalieri.

Negli ospedali S. M. Annunziata e presso l’ospedale del Mugello oggi sono stati organizzati punti di sensibilizzazione sulla prematurità all’interno del reparto di Pediatria e Neonatologia, con allestimenti tematici dedicati.

Per celebrare questa giornata, invitiamo la comunità, le famiglie e tutti gli interessati a partecipare agli eventi e a condividere un momento di vicinanza e sostegno ai neonati prematuri e ai loro genitori.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa