Il campo in sintetico di Ponte a Elsa intitolato a Giuliano Ciampalini

Sabato 22 novembre alle 10.30 Ponte a Elsa ricorderà con affetto lo storico allenatore Giuliano Ciampalini, detto 'Nale', con l'intitolazione a suo nome del campo da calcio in sintetico.

All'appuntamento saranno presenti il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, il figlio del 'Nale', Marco Ciampalini, la consigliera comunale con delega alla Toponomastica, Cristina Marconi, il consigliere comunale Marco Del Turco, l'ex giocatore del Ponte a Elsa ed ex assessore, Massimo Marconcini, il presidente della Casa del Popolo di Ponte a Elsa, Rossano Campigli, e il presidente dell'US Ponte a Elsa 2005, Michele Mango.

L'intitolazione a Ciampalini è stata approvata dalla giunta comunale con delibera n.181 del 16 luglio 2025 assieme ad altre 9 nomine per altrettanti luoghi.

CHI ERA GIULIANO CIAMPALINI - È stato uno storico allenatore a cui verrà intitolato il campo in sintetico di Ponte a Elsa, di fronte all'Arno. E proprio sul campo da calcio è venuto a mancare durante una partita nel 1988, a 52 anni. Dopo una carriera da calciatore, Ciampalini ha dedicato anima e corpo nella squadra del Ponte a Elsa, sia da allenatore che da 'factotum', un impegno che ha mantenuto per decenni di fronte a decine e decine di giovani calciatori che ha aiutato anche quando erano in situazioni di disagio e di difficoltà. Grazie al suo impegno si deve la realizzazione del campo sportivo di Ponte a Elsa.

