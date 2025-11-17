Il Dramma Popolare porta in scena 'Voce di Donna': musica e teatro contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato propone “Voce di Donna”, concerto-spettacolo che unisce musica lirica e narrazione civile. L’appuntamento è per martedì 25 novembre alle 21.15 all’Auditorium Crédit Agricole di piazza Buonaparte. L’ingresso è a donazione (offerta minima 5 euro) e l’intero ricavato sarà devoluto alla Casa Famiglia Caritas di San Miniato.

Lo spettacolo, prodotto da Officina dei Transiti e firmato dalla compagnia FuoriOpera, affronta il tema della violenza sulle donne con un linguaggio artistico che fonde arie e duetti di Donizetti, Offenbach, Verdi e altri grandi della lirica con testi originali. Sul palco si alterneranno il soprano Valentina di Blasio, il tenore Alessandro Mundula, il baritono Giorgio Valerio, la voce narrante Valentina Verre e la pianista Svetlana Huseynova. La regia e la drammaturgia sono di Massimo Marani, mentre i costumi sono firmati dalla Sartoria Teatrale Bianchi di Milano. Direzione artistica di Andrea Gottfried.

“Voce di Donna” segue con rigore i cinque livelli della piramide della violenza di genere, portando il pubblico in un percorso che parte dalle forme più sottili – stereotipi, linguaggio sessista, micro-aggressioni – fino ad arrivare al punto più drammatico: il femminicidio. Le celebri pagine tratte da Rigoletto, La Traviata, Tosca, Otello e Cavalleria Rusticana vengono rilette in una chiave nuova, diventando strumenti di consapevolezza e non semplici brani di repertorio.

Il risultato è un’azione teatrale intensa e partecipata, lontana da facili retoriche: uno spazio in cui la bellezza della musica e la forza della parola invitano a riconoscere i segnali della violenza quotidiana e a contribuire alla costruzione di una cultura più giusta, rispettosa e inclusiva.

