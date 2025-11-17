Il resgista Davide Rondoni presenta il libro a San Romano

Una serata con Davide Rondoni, poeta, scrittore, drammaturgo di fama, ma anche presidente nazionale del comitato per le celebrazioni francescane. Rondoni è anche autore dell’opera «La ferita. La letizia. Faccia a faccia con San Francesco poeta di Dio e del mondo». Il regista sarà protagonista, giovedì alle 18 a San Romano nella Sala Medicea del convento dei frati minori, di un’iniziativa in occasione dell’ottavo centenario francescano. Un evento promosso dall’associazione Arco di Castruccio in collaborazione con la Fondazione Istituto del Dramma Popolare di San Miniato, Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo, Convento dei Frati. Interverranno: il vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi che dialogherà con Davide Rondoni. Coordina Laura Baldini. Intervento musicale di Francesca Fontanarosa Briganti (voce), il maestro Fabrizio Berni (musica).

