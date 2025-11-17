Distributore in fiamme in Viale Europa a Firenze: arrestato un 47enne per incendio doloso

Paura domenica 16 novembre in Viale Europa a Firenze, dove un incendio ha interessato un distributore di carburante. Secondo quanto riferito dalla Polizia, le fiamme hanno coinvolto l'autolavaggio del distributore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, già impegnati nello spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area, e le Volanti della Polizia.

Il responsabile dell’incendio sarebbe stato individuato grazie alle testimonianze dei residenti. Un testimone ha raccontato di aver visto un uomo uscire frettolosamente dal retro del distributore, accasciarsi a terra e poi essere soccorso dallo stesso testimone in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Le immagini delle telecamere comunali hanno confermato i movimenti del sospetto, un cittadino di nazionalità rumena senza fissa dimora e con precedenti specifici di polizia. L’uomo, soccorso in ambulanza, è stato successivamente portato in Questura per le formalità di rito.

Il 47enne è stato arrestato e trasferito al carcere di Sollicciano.

