Incidente tra tre auto a Cerreto Guidi: 56enne in codice rosso

Cronaca Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Nel primo pomeriggio di oggi, alle 14:50, i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti in via Provinciale Cerretese a Cerreto Guidi per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.

A seguito dell’impatto, una delle vetture è uscita di strada, finendo in una scarpata di circa tre metri e ribaltandosi su un fianco all’interno di un fosso di raccolta delle acque.

I pompieri, insieme al personale sanitario, hanno estratto dall’abitacolo la donna rimasta intrappolata. Durante le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale e l’elisoccorso Pegaso 1.

Al momento non sono ancora disponibili informazioni sulle condizioni della donna e sugli altri coinvolti.

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Cronaca
16 Novembre 2025

Radici e futuro: il patto delle Colline Samminiatesi tra tartufo, olio e innovazione

Nel respiro lento delle colline samminiatesi, dove il passato non scolora ma continua a dare forma ai giorni, la firma della lettera d’intenti con la Regione Toscana per il brand [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
15 Novembre 2025

Allerta meteo in Toscana, codice giallo per temporali e rischio idrogeologico

La Sala Operativa Unificata della Regione Toscana ha emanato un’allerta meteo di codice giallo valida da questa sera e per l’intera giornata di domenica 16 novembre 2025, per rischio idrogeologico-idraulico [...]

Cerreto Guidi
Cronaca
8 Novembre 2025

Cerreto Guidi piange Aladino, volto dell'associazionismo: "Hai dato tanto alla nostra comunità"

Cerreto Guidi piange la scomparsa di uno dei suoi volti legati all'associazionismo e alla comunità. È mancato all'età di 90 anni Aladino Venturini, persona molto conosciuta e apprezzata sul territorio: [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina