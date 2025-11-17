Incidente tra tre auto a Cerreto Guidi: 56enne in codice rosso

Nel primo pomeriggio di oggi, alle 14:50, i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti in via Provinciale Cerretese a Cerreto Guidi per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.

A seguito dell’impatto, una delle vetture è uscita di strada, finendo in una scarpata di circa tre metri e ribaltandosi su un fianco all’interno di un fosso di raccolta delle acque.

I pompieri, insieme al personale sanitario, hanno estratto dall’abitacolo la donna rimasta intrappolata. Durante le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale e l’elisoccorso Pegaso 1.

Al momento non sono ancora disponibili informazioni sulle condizioni della donna e sugli altri coinvolti.

