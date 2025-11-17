Lineapelle 107, a febbraio torna la fiera come laboratorio innovativo del settore

Una fiera che vuole “capovolgere il punto di vista”. LINEAPELLE 107, in programma dall’11 al 13 febbraio 2026 nella consueta sede di Fiera Milano Rho, si prepara a un’edizione che punta a rafforzare la propria identità di spazio di sviluppo creativo, proposta stilistica e confronto commerciale per un mercato ancora in cerca di una direzione precisa.

È una volontà che emerge chiaramente dal concept di questa edizione. Lo slogan - The Unbound - riflette la necessità di porsi come laboratorio innovativo per la filiera, abbinato all’immagine di una mela viola: il frutto per eccellenza, simbolo di conoscenza (e non solo), ma che in questa versione cromatica nessuno ha mai visto.

Questo vuole essere LINEAPELLE 107: una porta di accesso al nuovo e al possibile mentre tutt’intorno le condizioni congiunturali rimangono soggette a una contrazione che difficilmente non si rifletterà sullo svolgimento di un salone dove il settore conciario si presenta al completo nel suo ruolo di protagonista espositivo.

È una criticità – quella tuttora in corso - che, però, fa percepire la grande richiesta di nuovi modelli di visione.

Non a caso, dunque, anche le tendenze per la stagione estiva 2027 elaborate dal Comitato Moda di LINEAPELLE rappresentano “un invito a cambiare punto di vista, uno spazio per il desiderio di novità che si respira nell’aria”. Riassunti nel concept Overview Effect, questi trend esplorano “il bisogno di nuovo”, di soluzioni che vadano alla ricerca “del colore mai visto”, di concept che supportino “un nuovo modo di guardare il mondo, libero dall’abitudine”. È il momento di “un artigianato che guarda al futuro”, di materiali “sempre più naturali e autentici” dove “l’aspetto sensoriale assume un ruolo centrale”. Materiali e accessori “hanno bisogno di stupore” e, di conseguenza, devono essere in grado di stupire.

In cerca di queste scintille innovative, LINEAPELLE 107 presenterà la terza edizione di Lineapelle Interiors, progetto espositivo che promuove l'incontro tra la filiera della fashion industry e quella della design economy. Lineapelle Interiors proporrà il risultato di 24 duetti espressione del più alto concetto di Made in Italy, quello che fonde tecniche produttive avanzate e creatività unica. In questo modo LINEAPELLE Interiors si propone come un ponte tra moda e design per generare nuove opportunità di sviluppo, valorizzare pellami e tessuti italiani, promuovere il dialogo tra aziende e designer. Aprendo nuove strade e abbattendo, anche in questo caso, barriere e abitudini.

Nell’ottica di esplorare tutte le possibili declinazioni del futuro di filiera, LINEAPELLE 107 proporrà il secondo atto del progetto AiMateriality in collaborazione con Limitless, società specializzata in open innovation. Limitless è tra i promotori di Ingenium, piattaforma italiana che punta a collegare il settore del Made in Italy con quello delle tecnologie emergenti e dell’Intelligenza Artificiale, diffondendo cultura digitale e favorendo la collaborazione tra startup e aziende.

Fonte: Lineapelle - Ufficio Stampa

