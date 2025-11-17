Maltempo in Toscana, fulmine colpisce la cupola dell'Abbazia di Capannoli

Caso simile in Lucchesia, dove un fulmine ha colpito il campanile di una chiesa

Un fulmine si è abbattuto sulla cima della cupola dell'abbazia di San Bartolomeo a Capannoli in provincia di Pisa. Il maltempo che ha interessato da questa mattina la Toscana ha visto anche un altro caso simile, a Capannori in provincia di Lucca, dove un fulmine ha colpito il campanile della chiesa di San Leonardo in Treponzio (Qui la notizia).

In piazza San Bartolomeo a Capannoli, intorno alle 10.55, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, che hanno effettuato le verifiche di competenza anche con l'ausilio dell'autoscala, la polizia locale, la sindaca di Capannoli Arianna Cecchini e personale tecnico della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Il fulmine ha provocato il crollo di alcune parti della chiesa, chiusa al momento dell'accaduto. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

