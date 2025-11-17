Maltempo Toscana, codice giallo prorogato fino a martedì 18

Cronaca Toscana
Ancora condizioni di tempo instabile in Toscana, soprattutto nelle aree di nord-ovest, dove rimane sostenuto il flusso di correnti sud-occidentali. Nella giornata di domani, martedì 18 novembre, è previsto invece l’ingresso di aria più fredda accompagnata da venti di grecale da sud-est.
Tra il pomeriggio di oggi e le prime ore notturne di domani, martedì, saranno possibili quindi precipitazioni sparse sul nord della regione, in particolare sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e alta provincia di Pisa, anche con temporali localmente forti. Sull’Appennino, oltre i 1200 metri, potranno verificarsi deboli nevicate.
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti estendendolo fino alle ore 6 di domattina, martedì 18.
Per vento forte il codice giallo nella giornata di domani riguarderà dalle 8 alle 20 Valdarno, area del Bisenzio, costa centro-nord e arcipelago.
Per mareggiate, codice giallo fino alla mezzanotte di oggi su costa nord e isole.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

