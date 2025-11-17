Mamma volontaria salva la vita al figlio di 15 anni grazie ai corsi di primo soccorso

Santa Croce sull'Arno
Un gesto rapido e preparato ha salvato la vita a un ragazzo di appena 15 anni. Tutto è iniziato quando il giovane ha avvertito un forte dolore al petto, completamente diverso da qualsiasi malessere provato in passato, che ha immediatamente insospettito la madre, volontaria della Pubblica Assistenza di Santa Croce e formata nei corsi di primo soccorso dell’associazione.

Mantenendo la calma e riconoscendo subito i segnali critici, la donna ha attivato i soccorsi e messo in pratica le prime manovre salvavita. Determinante è stato l’intervento della squadra di soccorso composta dai colleghi Paolo Pozzolini, Michael Del Re e dall’infermiere di turno Paolo Porta, che insieme alla madre hanno garantito al ragazzo un trasporto rapido e sicuro verso l’ospedale.

Grazie alla tempestività e alla collaborazione di tutti, al giovane è stata diagnosticata una miocardite con versamento cardiaco, con una sofferenza cardiaca ancora presente a distanza di otto mesi. Una situazione grave che, senza un intervento così rapido, avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.

L’episodio lancia un messaggio chiaro alla comunità: la formazione salva la vita. La Pubblica Assistenza di Santa Croce organizza periodicamente corsi gratuiti aperti a tutti, fondamentali per riconoscere i segnali d’emergenza e intervenire correttamente in attesa dei soccorsi.

“Invito chiunque — genitori, insegnanti, nonni, ragazzi — a partecipare. Si può salvare un figlio, un amico, un vicino di casa o anche uno sconosciuto”, sottolinea l’associazione.

