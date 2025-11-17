Montelupo Fiorentino si prepara al Presepe in Corteo 2025: aperte le candidature per i figuranti

Anche quest’anno Montelupo Fiorentino si appresta a vivere uno dei momenti più attesi e suggestivi del periodo natalizio: il Presepe in Corteo di Montelupo, in programma domenica 21 dicembre 2025.

L’evento, promosso e organizzato dalla Pro Loco Montelupo Turismo APS, coinvolgerà la cittadinanza in un grande progetto comunitario che trasformerà il centro storico in un affascinante scenario d’epoca, dove tradizione, arte e spiritualità si incontrano per dare vita alla magia del Natale. Il Presepe in Corteo si svolgerà dalle 16.00 alle 18.00, snodandosi per le vie del centro storico di Montelupo, animando l’intera città con figuranti e atmosfere natalizie.

Per rendere l’esperienza ancora più autentica e partecipata, l’organizzazione cerca figuranti volontari di tutte le età. È gradito che i partecipanti dispongano del proprio costume; chi ne fosse sprovvisto potrà comunque contare sul supporto dell’organizzazione per individuare la soluzione più adatta.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 20 novembre 2025. Partecipare al Presepe in Corteo significa contribuire a un evento che unisce persone, generazioni e storie, rafforzando il legame con la comunità e valorizzando l’identità culturale del territorio.

Per ulteriori informazioni e adesioni:

prolocomontelupofiorentino1@gmail.com

Fonte: Comune di Montelupo - Ufficio stampa

