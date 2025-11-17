Operai protestano e vengono aggrediti a Prato: due agenti della Digos feriti, tre arresti

Momenti di tensione questa mattina a Prato, dove due agenti della Digos sono rimasti feriti durante un intervento per difendere un sit-in di lavoratori stranieri. Un gruppo di oltre 15 cittadini cinesi, provenienti dal capannone del Consorzio Euroingro in via Gora del Pero, ha tentato di avvicinarsi al gazebo dove operai pakistani e di altre nazionalità manifestavano pacificamente per il riconoscimento del contratto di lavoro.

La polizia, in servizio di ordine pubblico, è intervenuta per impedire l’aggressione agli operai. Nel tafferuglio gli agenti sono stati colpiti e hanno dovuto ricevere cure in ospedale. Tre cittadini cinesi, di 27, 30 e 60 anni e regolari in Italia, sono stati bloccati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Le indagini proseguono per identificare gli altri partecipanti al blitz.

