Prevenzione in piazza a Fucecchio, ottima risposta all'iniziativa di Misericordia e Rotary

Ottima risposta dei cittadini per la giornata dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari che si è svolta domenica 16 novembre a Fucecchio promossa dalla Misericordia in collaborazione con il Rotary Club Fucecchio Santa Croce. Tanti cittadini hanno mostrato interesse e partecipazione, confermando quanto la prevenzione sia un pilastro fondamentale per la salute e la qualità della vita. L’open day, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Fucecchio, ha avuto luogo nella centralissima piazza Montanelli trasformata nell'occasione in un ambulatorio medico con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della cultura della prevenzione attraverso controlli periodici e stili di vita sani che contribuiscono alla buona salute dell’intera cittadinanza.

La prevenzione è infatti fondamentale per la diagnosi precoce e per gli interventi tempestivi in caso di patologie cardiovascolari che sono una delle principali cause di morte in Italia. Tantissime persone hanno varcato la soglia del Camper della Salute all'interno del quale era allestito l'ambulatorio per sottoporsi agli screening, completamente gratuiti, riguardanti la glicemia, pressione arteriosa ed elettrocardiogramma. Durante gli screening sono state fornite ai pazienti di turno anche le informazioni riguardanti uno stile di vita più salutare e propedeutico alla prevenzione delle problematiche cardiovascolari. Il Rotary Club, il Coordinamento delle Misericordie dell'empolese valdelsa, e la sezione locale di Fucecchio, ringraziano il dottor Marco Sansoni, rotariano, presidente incoming del Roray Club Fucecchio Santa Croce per il biennio 2026-2027 per la preziosa e competente collaborazione fornita che ha contribuito al successo dell'iniziativa.

Fonte: Misericordia di Fucecchio

Notizie correlate