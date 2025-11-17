Publiacqua, Rete Tutela dei Beni Comuni: "Sindaci riprendano controllo pubblico"

Politica e Opinioni
Condividi su:
Leggi su mobile
(Image by insightzaoya from Pixabay)

La Rete Toscana per la Tutela dei Beni Comuni sollecitano i Sindaci a formalizzare l’annullamento della gara e chiariscono: "Multiutility incompatibile con gestione interamente pubblica in-house"

La Rete Toscana per la Tutela dei Beni Comuni, comprendente anche il comitato Trasparenza per Empoli, accoglie "con piacere" la convocazione dell’assemblea della Conferenza Territoriale 3 Medio Valdarno, nella quale i Sindaci avranno finalmente la possibilità di formalizzare lo stop alla gara per l’affidamento misto pubblico–privato di Publiacqua e "avviare il nuovo percorso verso un affidamento realmente pubblico e in house del servizio idrico".

"È un passaggio importante, - spiegano in una nota - che riconosce l’urgenza di riportare i servizi essenziali sotto un controllo effettivamente pubblico, trasparente e orientato all’interesse dei cittadini. Il percorso intrapreso dai Sindaci in queste settimane è stato reso possibile proprio dalle loro stesse dichiarazioni, dalle posizioni assunte e dall’impegno politico espresso con chiarezza. Proprio per questo oggi è fondamentale che da tali intenzioni seguano atti immediati, concreti e coerenti, necessari a dare continuità e credibilità al percorso di pubblicizzazione annunciato".

La Rete auspica quindi che i Sindaci "proseguano con determinazione nella direzione indicata", cioè "formalizzando l’annullamento della gara; avviando senza ritardi gli atti per il nuovo affidamento in house; recuperando pienamente il proprio ruolo istituzionale di indirizzo e controllo sulla gestione di un bene comune essenziale come l’acqua".

Dalla Rete, però, evidenziano che "la pubblicizzazione non è possibile dentro l’attuale struttura di Alia Plures", il suo statuto "va quindi modificato, perché oggi è del tutto incompatibile con qualsiasi forma di gestione in house".

"È il momento di trasformare gli impegni presi – da ultimo nella recente campagna elettorale regionale, senza dimenticare il chiarissimo mandato ricevuto dalla popolazione italiana col referendum del 2011 su acqua e servizi pubblici – in scelte amministrative capaci di tutelare davvero i cittadini e il territorio. Noi continueremo a seguire e sostenere questo processo, offrendo come sempre collaborazione e supporto a tutte le amministrazioni che vorranno percorrere con coerenza questa strada", così conclude la nota della Rete Toscana per la Tutela dei Beni Comuni.

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
17 Novembre 2025

Aggressione al volontario della Misericordia di Empoli, Carriero: "Sindaco ora chiede sicurezza, per noi priorità da sempre"

"L’aggressione brutale subita da Antonio, volontario 84enne della Misericordia di Empoli, ha colpito nel profondo tutta la nostra comunità. Un uomo che da decenni dedica il proprio tempo agli altri [...]

Cerreto Guidi
Cronaca
16 Novembre 2025

Radici e futuro: il patto delle Colline Samminiatesi tra tartufo, olio e innovazione

Nel respiro lento delle colline samminiatesi, dove il passato non scolora ma continua a dare forma ai giorni, la firma della lettera d’intenti con la Regione Toscana per il brand [...]

Empoli
Politica e Opinioni
15 Novembre 2025

Volontario Misericordia aggredito: le parole di FdI

Fratelli d’Italia Empoli esprime profonda vicinanza e solidarietà al volontario di 84 anni della Misericordia, vittima questa mattina di una violenta aggressione nei pressi della mensa Emmaus. Un episodio che [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina