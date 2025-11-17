Ruba monitor e un giaccone nel cantiere del futuro Museo dell’Italiano: arrestata 31enne

Nella mattinata di venerdì 14 novembre i carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato in flagranza una donna di 31 anni, senza fissa dimora, sorpresa a sottrarre materiale all’interno del cantiere del futuro Museo Nazionale dell’Italiano (MU.N.D.I.).

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe entrata nella corte della caserma a bordo di una bicicletta per poi dirigersi verso l’edificio in ristrutturazione. I militari l’hanno seguita trovandola in una stanza del cantiere con in mano uno scatolone contenente un monitor di proprietà del Comune di Firenze e un giaccone appartenente a un operaio.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. All’esito del rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Si ricorda che la responsabilità dell’indagata sarà valutata nel corso del procedimento e che vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, come previsto dal D.Lgs. 188/2021.

