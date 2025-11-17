Muffa e allagamenti alla scuola dell’infanzia di San Miniato Basso. I genitori: "Situazione critica, servono interventi urgenti"

"I vialetti si allagano ad ogni precipitazione e nelle pareti di alcune aule c’è muffa e umidità". È questo l’allarme lanciato dai genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo F. Sacchetti di San Miniato Basso, che da anni segnalano gravi problemi di degrado e condizioni non salubri all’interno e all’esterno della struttura. Problemi che - spiegano - "rischiano di compromettere la salute dei nostri figli".

Dopo mesi di segnalazioni rimaste senza soluzione, i genitori hanno inviato una lettera formale al Comune e all'Ufficio Lavori Pubblici per sollecitare un intervento immediato. "Lo scorso anno abbiamo richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco - raccontano - e a seguito di un sopralluogo è stata attestata la necessità di lavori urgenti. Nonostante le rassicurazioni sull’esecuzione dei lavori durante la pausa estiva, non sono ancora stati effettuati e la situazione si è ulteriormente aggravata".

Raccolta la documentazione fotografica e tecnica relativa agli interventi necessari per mettere in sicurezza la struttura, lo scorso 3 novembre - riferiscono i genitori - una delegazione di genitori avrebbe incontrato il sindaco Simone Giglioli, illustrando le criticità del plesso. "Il sindaco ci ha chiesto una comunicazione riepilogativa con documentazione fotografica, promettendo aggiornamenti e soluzioni entro gennaio 2026".

Dalla documentazione emerge che l’umidità nella parte bassa delle pareti sarebbe dovuta a umidità di risalita, e non a infiltrazioni dal tetto. Per quanto riguarda la copertura piana, viene sottolineato che tale tipologia richiede una manutenzione periodica e accurata per garantire un’adeguata tenuta ed evitare il deterioramento della guaina.

La presenza costante di muffa, umidità e salnitro nei corridoi, nei dormitori e nelle aule - oltre al cattivo odore - rappresenta un grave rischio sanitario concreto. "Alcune famiglie - spiegano i genitori - dispongono di certificazioni pediatriche che attestano la non compatibilità dei bambini, soprattutto se affetti da patologie respiratorie, con ambienti umidi. È un pericolo reale per la loro salute".

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, l’Ufficio Tecnico sarebbe già al lavoro per programmare gli interventi necessari, con aggiornamenti previsti entro gennaio 2026. Nel frattempo, i genitori restano in attesa di soluzioni rapide e concrete affinché il plesso possa tornare a essere un luogo sicuro e salubre per i bambini della scuola dell’infanzia di San Miniato Basso.

